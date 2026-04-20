Ozon проверит пюре HiPP после скандала с крысиным ядом в детском питании

Маркетплейс Ozon начал проверку детского питания бренда HiPP и связался с поставщиком после сообщений об обнаружении крысиного яда в продукции в Австрии, Чехии и Словакии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon, отметив, что безопасность детей является безусловным приоритетом площадки.
Причиной проверки стало сообщение полиции Австрии о крысином яде в одной из банок детского питания HiPP, после чего продукция была отозвана из более чем 1,5 тыс. магазинов в Австрии, а также в Чехии и Словакии.
В Ozon уточнили, что вся продукция HiPP, представленная на платформе, поставляется официальным дистрибьютором ООО «ХИПП РУСЬ» и производится на заводе в Калининграде, а не импортируется. Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину. При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов площадка готова незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара.
Wildberries также проводит внутреннюю проверку продукции HiPP. В компании заявили, что строго соблюдают российское законодательство и в случае обнаружения некачественных партий такие товары будут немедленно заблокированы.
