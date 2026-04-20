Воронежцы спасают новорожденных погибающих зайчат

В апреле в разных районах города жители Воронежа находят зайчат, которым в условиях мегаполиса грозит опасность. Новорожденных лопоухих могут заклевать вороны, растерзать собаки, сбить машины. Зайчат ожидает голод, болезни и истощение.

15

В апреле зайчихи выводят детенышей и зачастую покидают свой выводок, не успев выкормить приплод. Вот такие несчастные «сироты» попадают в руки волонтеров центра «Сердце леса». Здесь молодняк или выхаживают сами, или передают в Подмосковье в Дом зайца, где за животными ухаживают специалисты.

Интересно, что все малыши имеют клички, например: Ландыш, Пена, Бася, ТониСтарк, Ключ, Голубичка… Клички зайчатам дают подписчики «Сердце леса», которые помогают приобретать волонтерам специальное молоко для новорожденных. Магазинным молоком младенцев кормить нельзя.