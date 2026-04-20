В Красноярске начался масштабный ремонт улицы Авиаторов

В Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Авиаторов. В городском Управлении дорог сообщили, что сейчас подрядчик работает над обновлением проезжей части от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе.
Планируется полностью заменить асфальт, установить новые бортовые камни из гранита, обеспечить пешеходную доступность на тротуарах и другое. Кроме того, около ТРЦ «Планета» левый поворотный шлюз перенесут с обустройством дополнительных полос разгона и торможения. Общая протяженность работ составит 3,16 километра.
Напомним, что в рамках подготовки к 400-летию Красноярска запланировано благоустройство улиц Копылова, Кирова, Диктатуры Пролетариата, капитальный ремонт улицы Годенко и другие работы.
Ранее мы писали, что в краевом центре, несмотря на прохладную погоду, в тестовом режиме запустили фонтаны.