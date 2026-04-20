Стресс на работе и тревожность из-за денег: как они управляют карьерой

Самопомощь работает, но иногда ее недостаточно. Если тревога не отпускает больше двух недель, мешает работать, сопровождается паническими атаками или ощущением, что все бессмысленно — это сигнал обратиться к специалисту. КПТ-терапия в среднем за 8−16 сессий дает устойчивый результат: это не «лечь на кушетку и говорить о детстве», а конкретная работа с мыслями, реакциями и поведением. Забота о ментальном здоровье — не признак того, что все совсем плохо, а осознанный выбор эффективного инструмента, который поможет решить проблемы быстрее.