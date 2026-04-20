В Костроме на соревнованиях по волейболу умерла 18-летняя студентка

Девушка умерла во время спортивных соревнований в Костромском государственном университете, сообщает прокуратура Костромской области в телеграм-канале.
«Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство пообещало проверить исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте.
Университет опубликовал в группе во «ВКонтакте» прощальный пост. «Студенческое сообщество КГУ потрясено трагическим событием, которое произошло 17 апреля в нашем университете: скоропостижно скончалась первокурсница Юридического института им. Ю. П. Новицкого Виктория Воронова», — говорится в сообщении.
Учебное заведение подчеркнуло, что сотрудничает с правоохранительными органами ради установления обстоятельств произошедшего.
Издание 76.ru пишет, что девушка приехала из Ярославской области. Ситуация произошла во время соревнований по волейболу. Издание со ссылкой на комментарии под постом о смерти студентки в группе университета пишет, что девушке стало плохо, она «упала и больше не пришла в сознание».
