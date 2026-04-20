Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генератор высокостабильных СВЧ-импульсов разработали нижегородские ученые

Изобретение получило евразийский патент при содействии Центра инновационного развития ННГУ.

В Нижнем Новгороде разработали уникальный генератор СВЧ-импульсов, который позволяет более точно исследовать структуру веществ и материалов. Устройство получило евразийский патент, сообщает пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

Генератор, изобретенный учеными радиофизического факультета ННГУ, создает серию ультракоротких сигналов, которые используются в самых разных областях. Так, например, они могут быть задействованы в телекоммуникационных приложениях и радиолокации, а также в испытаниях электроники на устойчивость к электромагнитным помехам.

«Ключевое преимущество генератора — высокая повторяемость единичных импульсов в периодической последовательности. Выше стабильность — меньше погрешность измерений, а значит, точнее результат», — объяснил автор изобретения, кандидат технических наук Кирилл Минеев.

Разработка также является вкладом в развитие российских технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Устройство позволяет накачивать более мощные генераторы, используемые в космосе и околоземном пространстве.

«Для Нижегородского государственного университета получение евразийского патента — особая гордость. Это не только признание уникальности и мирового уровня нашей научной школы, но и важнейший шаг в защите интеллектуальных прав на разработку на всем пространстве ЕАЭС», — подчеркнул ректор ННГУ Олег Трофимов.

