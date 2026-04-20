В комтрансе Петербурга рассказали, как будут работать автобусы в Радоницу

К Южному кладбищу введут временный маршрут № 2 М «Ст. метро “Московская” — Южное кладбище», он будет работать с 08:00 до 17:00. Также усилят автобусы № 195 «Счастливая ул. — ст. метро “Пр. Ветеранов” — Южное кладбище». Кроме того, к этому кладбищу можно проехать на маршрутах № 108 «Кировский завод — Южное кладбище» (по расписанию буднего дня), № 147 «Ул. Костюшко — Красное Село, Октябрьская ул.» (интервалы движения — 14−17 минут) и № 377 «Пушкин, Железнодорожная ул. — Южное кладбище» (по расписанию буднего дня). На маршруте № 147 с 08:00 до 17:00 введут дополнительную остановку в Демонстрационном проезде.