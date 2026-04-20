В комтрансе Петербурга рассказали, как будут работать автобусы в Радоницу

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили о работе автобусов в Радоницу, 21 апреля.
К Южному кладбищу введут временный маршрут № 2 М «Ст. метро “Московская” — Южное кладбище», он будет работать с 08:00 до 17:00. Также усилят автобусы № 195 «Счастливая ул. — ст. метро “Пр. Ветеранов” — Южное кладбище». Кроме того, к этому кладбищу можно проехать на маршрутах № 108 «Кировский завод — Южное кладбище» (по расписанию буднего дня), № 147 «Ул. Костюшко — Красное Село, Октябрьская ул.» (интервалы движения — 14−17 минут) и № 377 «Пушкин, Железнодорожная ул. — Южное кладбище» (по расписанию буднего дня). На маршруте № 147 с 08:00 до 17:00 введут дополнительную остановку в Демонстрационном проезде.
К Северному кладбищу усилят автобусный маршрут № 398 «Станция Парголово — Северное кладбище» (интервалы движения составят 9−12 минут), а к кладбищу около Крематория — № 138 «Ст. метро “Пл. Мужества” — Крематорий». До Казанского кладбища в Пушкине усилят автобус № 382 «Пушкин, Железнодорожная ул. — Казанское кладбище», до Иликовского кладбища в Ломоносове — маршрут № 347 «Ломоносов, вокзал — кладбище “Илики” (он работает с 08:00 до 16:45, интервалы движения — до 23 минут).