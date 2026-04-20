Школа искусств в селе Семеновка в Марий Эл закупила музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты и оборудование приобрела детская школа искусств № 5 в селе Семеновка городского округа Йошкар-Ола в Республике Марий Эл. Закупить их удалось по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры, печати и по делам национальностей региона.
В учебном заведении появились рояль, два фортепиано, домра и две балалайки. Для учеников и преподавателей было закуплено 44 учебника по сольфеджио. Инструменты и оборудование презентовали в ДШИ в начале апреля.
С момента открытия в 1974 году школу окончили больше тысячи человек. Сегодня в учреждении по классу фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, домра, гитара, баян, аккордеон, а также сольное и хоровое пение обучаются 313 ребят. При этом 230 человек занимаются по предпрофессиональным программам в области музыки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.