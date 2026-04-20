В Ачинске полицейские призвали родителей не допускать игр детей у р. Чулым

С детьми, гуляющими на прибрежном общественном пространстве, проводят профилактические беседы.

Ачинские сотрудники полиции предупредили местных родителей, что игры детей у водоёмов могут быть смертельно опасны в весенний период, когда лёд становится тонким. Коварными могут быть места с быстрым течением и у береговой линии.

По данным МВД, набережную реки Чулым каждый день проверяют сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ДПС. С детьми, гуляющими на прибрежном общественном пространстве, проводят профилактические беседы. Ачинские инспекторы по делам несовершеннолетних приезжают в школы, где информируют учеников и их родителей о правилах безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых рассказывать детям об опасности игр на льду и не допускать их бесконтрольного нахождения вблизи водоёмов.