В Ачинске полицейские призвали родителей не допускать игр детей у р. Чулым

Ачинские сотрудники полиции предупредили местных родителей, что игры детей у водоёмов могут быть смертельно опасны в весенний период, когда лёд становится тонким. Коварными могут быть места с быстрым течением и у береговой линии.
По данным МВД, набережную реки Чулым каждый день проверяют сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ДПС. С детьми, гуляющими на прибрежном общественном пространстве, проводят профилактические беседы. Ачинские инспекторы по делам несовершеннолетних приезжают в школы, где информируют учеников и их родителей о правилах безопасности.
Сотрудники полиции призывают взрослых рассказывать детям об опасности игр на льду и не допускать их бесконтрольного нахождения вблизи водоёмов.