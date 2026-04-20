В Свердловской области от большой земли отрезаны 19 населенных пунктов

В Свердловской области из-за паводка от большой земли отрезаны 19 населенных пунктов. Всего в регионе затоплены 7 мостов, один мост разобран. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
— Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, — отметили в департаменте информполитики.
Через реку Пышма на период половодья разобран мост у села Яр. Транспортное сообщение нарушено с деревнями Заречной и Заселиной. Здесь организована лодочная переправа. Через реку Ница закрыто движение по низководному посту у села Городище, проезд на автомобиле временно ограничен для деревень Боровикова и Красный Бор. Здесь организована паромная переправа.
Через реку Тура затоплено два моста: у сел Жуковское и Кумарьинское. В эти населенные пункты также организована лодочная переправа. Из-за подтопления моста в селе Туринская Слобода, транспортное сообщение нарушено сразу с 9 населенными пунктами. Организована паромная переправа. Также через реку Тура затоплены мосты у села Куминовское и у деревни Макуй. Для трех деревень организована паромная переправа.
Также в Верхней Пышме подтоплены 20 приусадебных участков в садовом некоммерческом товариществе «Сварщик». На данный момент вода уже ушла.
В Красноуфимке восстановили движение с улицей Остров, а в Первоуральске из-за подъема воды подтопило участок в поселке Билимбай. Запланирована откачка воды, эвакуация не требуется.