В Свердловской области от большой земли отрезаны 19 населенных пунктов

Через реку Тура затоплено два моста: у сел Жуковское и Кумарьинское. В эти населенные пункты также организована лодочная переправа. Из-за подтопления моста в селе Туринская Слобода, транспортное сообщение нарушено сразу с 9 населенными пунктами. Организована паромная переправа. Также через реку Тура затоплены мосты у села Куминовское и у деревни Макуй. Для трех деревень организована паромная переправа.