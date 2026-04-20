38 км линий электропередачи обновили энергетики Ростовской области

На Дону повысили надежность электросетевого комплекса.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года энергетики Ростовской области обновили 38 км линий электропередачи, а также провели обслуживание 66 трансформаторных подстанций. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В частности, специалисты заменили более 1,9 тысячи изоляторов, 9,5 км проводов, было установлено 80 новых опор. Около 40% всех ремонтных работ пришлось на сети низкого напряжения, питающих жилые дома.

Кроме того, для повышения надежности электроснабжения от деревьев и кустарников расчистили 150 га охранных зон воздушных ЛЭП.

— Общий объем финансирования ремонтной программы «Ростовэнерго» в первом квартале составил 339 млн рублей, что на 68% превышает показатель за такой же период 2025 года. Проведенные работы позволят повысить устойчивость электросетей и обеспечить стабильное энергоснабжение, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

