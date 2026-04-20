В Приморском карьере на треть повысили производительность при добыче янтаря

Калининградский янтарный комбинат объявил о повышении производительности работ в Приморском карьере на треть. Для так называемых вскрышных работах — снятии верхнего слоя грунта для доступа к залежам янтаря — теперь используют свою технику. Как сообщает пресс-служба комбината, ранее эти работы выполнял подрядчик. Теперь — сам комбинат: закуплено 40 единиц техники — гидравлические экскаваторы, карьерные самосвалы, автогрейдеры и бульдозеры. Задействовано более 150 работников разных специальностей.
Балтийский янтарь залегает под слоем грунта на глубине 50 метров. Для подготовки к извлечению янтаря и проводят вскрышные работы. Их, в отличии от сезонной добычи, ведут на протяжении всего года.
В 2026 году запланировано переместить порядка 4,6 млн кубических метров породы.
Отмечается, что грунт складируется в карьере, его используют потом для восстановления после завершения выработки месторождения.