В Приморском карьере на треть повысили производительность при добыче янтаря

Калининградский янтарный комбинат объявил о повышении производительности работ в Приморском карьере на треть. Для так называемых вскрышных работах — снятии верхнего слоя грунта для доступа к залежам янтаря — теперь используют свою технику. Как сообщает пресс-служба комбината, ранее эти работы выполнял подрядчик. Теперь — сам комбинат: закуплено 40 единиц техники — гидравлические экскаваторы, карьерные самосвалы, автогрейдеры и бульдозеры. Задействовано более 150 работников разных специальностей.