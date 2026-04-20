Ганган рассказал об интересной книге про обратную связь с начальством

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал Радио РБК, что столкнулся с «очень интересной книгой» — «Обратная связь» Терезы Хьюстон. По его словам, издание раскрывает проблематику обратной связи во взаимодействии с руководством.
«У моих коллег, у меня лично, есть большая проблема с обратной связью. Многие жалуются на то, что не получают, например, обратную связь своих руководителей, и не понимают, правильно они делают и неправильно. Книга раскрывает вам глаза на то, что это не проблема руководителя, а зачастую это ваши проблемы», — отметил он.
Фрагмент книги.
Тереза Хьюстон, «Обратная связь. Как сказать все, что думаешь, и получить все, что хочешь».
"Несмотря на богатый опыт публичной обратной связи, мы испытываем острую неловкость, когда нужно высказать критическое замечание в личной беседе. Увы, здесь пока не придумано волшебных кнопок.
Я попыталась разобраться, почему руководителям так сложно вести воспитательные беседы. Одна из самых очевидных причин в том, что такая критика носит личный характер. Вы ничего не знаете о поваре, который готовит вам еду, или охраннике, который просвечивает ваши чемоданы. А вот Эмили вы прекрасно знаете — сами же брали ее на работу".
Андрей Ганган родился 2 октября 1987 года в Когалыме (Тюменская область). В 2009 году с отличием окончил Российский государственный социальный университет. С 2008 по 2011 год работал аналитиком в финансовой группе «Калита-Финанс», затем перешел в Банк России, где занимал должности от экономиста первого ранга в Департаменте операций на финансовых рынках до первого заместителя директора Департамента денежно-кредитной политики. 2 октября 2024 года назначен директором Департамента денежно-кредитной политики Банка России.
Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказывал Радио РБК, что перечитывает роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Он отметил, что художественные книги лучше читать вечером после работы, «кусочками», чтобы было время осознать прочитанное.
