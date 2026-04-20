«Миллионеры, которым помогают судьи»: тренер «Балтики» прокомментировал ничью с «Краснодаром»

Калининградские футболисты хорошо провели встречу с «Краснодаром» и могли рассчитывать на победу в игре с сильным соперником. Об этом журналистам заявил старший тренер команды Юрий Нагайцев.
«В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым ещё и судьи помогают», — сказал Нагайцев.
Он также подчеркнул, что в целом игра была равная, обе команды имели достаточно голевых моментов, но не сумели их реализовать. По словам Нагайцева, «Балтике» не хватило ресурса и некоторых травмированных игроков.
«Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать ещё два, тогда было бы полегче. Ребята отдали всё, они большие молодцы, двигаемся дальше», — отметил наставник.
В 25 туре «Балтика» сыграла на выезде вничью с «Краснодаром». Калининградцы упустили победу на последних минутах. При этом балтийцы продолжают борьбу за третье место в таблице.