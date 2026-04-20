Еще один отель Сочи оптимизирует рабочие процессы

Отель «Си Гэлакси Отель Конгресс и СПА» в Сочи оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
При поддержке команды специалистов регионального центра компетенций в отеле проведут диагностику, выявят «узкие» места, внедрят инструменты бережливого производства, повысят производительность труда. Отметим, основные показатели эффективности компаний за время участия в проекте в среднем улучшаются на 14−18%.
«Си Гэлакси Отель Конгресс и СПА» — современный четырехзвездочный отель в самом центре Сочи, расположен в 25 км от аэропорта, в 3 км от железнодорожного вокзала и в 50 м от береговой линии.
«Для размещения гостей подготовлены уютные номера различных категорий. Из каждого номера открывается панорамный вид на Черное море, что делает отдых на берегу моря по-настоящему особенным», — отметили работники отеля.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.