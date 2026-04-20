Сколько дней воронежцы будут отдыхать на майских праздниках в 2026 году?

В мае воронежцев, как и всех россиян, ждут праздничные выходные. В 2026 году они станут самыми короткими за последние восемь лет. Отдыхать трудящиеся по графику 5/2 будут всего шесть дней, следует из производственного календаря.
В этом году майские праздники и приуроченные к ним выходные дни будут проходить в два этапа, каждый из которых составит три дня. Это связано с переносом выходных и более длительными новогодними каникулами.
Так, нерабочими днями в честь Праздника Весны и Труда станут 1, 2 и 3 мая. Рабочий день 30 апреля будет сокращён на один час.
Отдыхать в связи с празднованием Дня Победы воронежцы будут 9, 10 и 11 мая. Работу в предпраздничный день воронежцы также завершат на один час раньше.