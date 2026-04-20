Пивоваренный завод в Ростове ввёл в эксплуатацию линию розлива за 1,2 млрд

В ходе визита глава региона ознакомился с новой линией розлива, которую запустили в рамках инвестиционного проекта стоимостью 2 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,2 миллиарда направили непосредственно на закупку оборудования. Производственная линия способна выпускать 40 тысяч банок в час и поддерживает два формата упаковки — 0,33 л и 0,45 л.