Прием заявок на новый поток «Академии инноваторов» завершится 26 мая

«Академия инноваторов» помогает начинающим командам превращать идеи в работающие стартапы и выходить на рынок с готовым продуктом, а действующим предпринимателям — масштабировать бизнес, привлекать инвестиции и находить партнеров. Ключевым элементом программы является акселератор, в рамках которого участники получают экспертное сопровождение, дорабатывают продукт и проходят этап инвестиционной упаковки. С командами работают персональные бизнес-трекеры, а лучшие проекты получают возможность представить свои решения потенциальным инвесторам и партнерам.