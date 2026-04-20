Прием заявок на новый поток «Академии инноваторов» завершится 26 мая

Заявки на девятый поток международной программы «Академия инноваторов», направленной на развитие технологического предпринимательства, принимаются до 26 мая. Проведение программы соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Академия инноваторов» помогает начинающим командам превращать идеи в работающие стартапы и выходить на рынок с готовым продуктом, а действующим предпринимателям — масштабировать бизнес, привлекать инвестиции и находить партнеров. Ключевым элементом программы является акселератор, в рамках которого участники получают экспертное сопровождение, дорабатывают продукт и проходят этап инвестиционной упаковки. С командами работают персональные бизнес-трекеры, а лучшие проекты получают возможность представить свои решения потенциальным инвесторам и партнерам.
Помимо акселерации, участникам доступны бесплатные курсы по аналитике данных, IT-компетенциям, привлечению инвестиций и развитию бизнеса. Также платформа включает карту запросов крупных компаний — от промышленных предприятий до ритейла и девелоперов, — заинтересованных в разработке и внедрении новых технологических решений.
Отдельное внимание уделено разделу стажировок, где публикуются вакансии от стартапов-резидентов программы. Среди таких проектов — «Чистый космос», разрабатывающий спутниковую систему WARD и технологии лазерных измерений, стартап 0ST, создающий решения для автоматизации техподдержки с использованием искусственного интеллекта, и «Дронкам», работающий над управляющими модулями для беспилотных авиационных систем.
Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на официальном сайте и пройти отбор. Присоединиться могут как команды, так и индивидуальные участники старше 14 лет, независимо от региона проживания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.