Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде бизнесмен превратился в крупного должника по алиментам, когда у него нашли дополнительные доходы

Мужчина пытался оспорить перерасчёт в суде, но ничего не добился.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде индивидуальный предприниматель выплатил 2,5 миллиона рублей долга по алиментам после перерасчёта, с которым сначала был не согласен. Об этом в телеграм-канале регионального УФССП рассказали в понедельник, 20 апреля.

Четверть всех доходов мужчина должен был перечислять на содержание сына 2012 года рождения. Благодаря стабильному заработку он исправно платил алименты, однако после запроса в налоговую приставы получили дополнительные сведения о доходах бизнесмена, сделали перерасчёт и выяснили, что он задолжал ребёнку 2,5 млн рублей.

Калининградец попытался оспорить действия приставов, но суд поддержал их позицию и обязал предпринимателя полностью выплатить долг. Деньги уже поступили на депозитный счёт отделения, которое занимается взысканием алиментов. В ближайшее время их переведут получателю, уточнили в ведомстве.

Под Правдинском алиментщик с долгом более чем в полмиллиона прикрывался «не распавшимся СССР» (организации с подобными взглядами в России считаются экстремистскими). Мужчина переводил на содержание сына по 850 рублей в месяц, полагая, что «старых советских» денег достаточно.

