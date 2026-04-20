В Башкирии отремонтируют участок дороги Толбазы — Красноусольский

Участок дороги Толбазы — Красноусольский протяженностью 7,5 км отремонтируют в Гафурийском районе Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в минтрансе республики.
Работы проведут на участке вблизи села Красноусольском. К ремонту дорожники приступят при установлении благоприятных погодных условий, а завершить работы планируют до конца года.
«Ремонт дороги Толбазы — Красноусольский обеспечит безопасный проезд для жителей Гафурийского и Аургазинского районов. Также это популярное туристическое направление: здесь расположен одноименный бальнеологический санаторий, Богородице-Табынский женский монастырь, а также святые источники, известные далеко за пределами Башкирии», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.
Напомним, всего в этом году в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние почти 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 пог. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.