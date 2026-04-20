Время работы музея «Сталинградская битва» изменится с 1 по 11 мая

В волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва» сообщили измененный график панорамы с 1 по 11 мая 2026 года. В майские праздники здесь традиционно большой наплыв посетителей и огромные очереди на вход. В учреждении сообщили, что 11 дней музеи будут принимать посетителей без выходных. Это же касается экскурсий на Мамаевом кургане.
График работы музея-панорамы «Сталинградская битва» с 1 по 11 мая 2026 года.
1, 2 мая с 9.00 до 20.00.
3, 11 мая с 9.00 до 18.00.
4−7 мая с 10.00 до 18.00.
8 мая с 10.00 до 20.00.
9, 10 мая 9.00 до 21.00.
График работы Мемориально-исторического музея.
1−11 мая с 10.00 до 18.00.
График экскурсионного обслуживания по мемориальному комплексу на Мамаевом кургане.
1−11 мая с 9.00 до 18.00.