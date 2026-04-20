Одобрен проект второй очереди модернизации нижегородской станции аэрации

Проект второго этапа модернизации Нижегородской станции аэрации успешно прошел государственную экологическую экспертизу. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», уточняя, что положительное заключение выдано заказчику АО «Объединенный коммунальный оператор» сроком на пять лет.
Реализация масштабного проекта проходит на фоне смены подрядчика: заказчик инициировал расторжение контракта с «Роскапстроем» и обратился в ФАС для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за претензий к качеству работ первого этапа. Несмотря на юридические сложности, получение одобрения Росприроднадзора позволяет двигаться дальше к прохождению общей госэкспертизы документации.
Стоимость полной реконструкции станции значительно возросла после корректировки проекта. Если первый этап оценивался в 7,32 млрд рублей, то на реализацию второй очереди в период с 2026 по 2030 годы планируется выделить еще около 20 млрд рублей. Модернизация объекта критически важна для улучшения экологического состояния Волги.
