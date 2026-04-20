Нижегородские власти в марте сэкономили на торгах 110,5 млн рублей

Экономия по итогам проведенных нижегородскими властями торгов составила в марте 2026 года 110,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Центр размещения заказа Нижегородской области» провел 80 конкурсов по определению подрядчиков на сумму 1,6 млрд рублей. На один лот в среднем подавали 5,1 заявки.
С начала 2026 года экономия по торгам в Нижегородской области составила 400,2 млн рублей. Власти провели 202 процедуры торгов на 9,1 млрд рублей.
