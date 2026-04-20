Белстат сказал, у жителей какого региона Беларуси больше всего машин — это не Минск

Белстат назвал регионы Беларуси с самым большим количеством машин и удивил своими подсчетами. Если в среднем, то у каждого третьего белоруса есть машина, однако показатели сильно различаются в зависимости от региона. Подробнее в материале «КП-Беларусь».
По данным Белстата, к концу 2025 года в личном пользовании жителей Беларуси насчитывалось почти 3 миллиона 200 тысяч легковых автомобилей. Если говорить точнее, то в среднем по стране на 1000 человек приходится 339 машин. При этом Минск по этому показателю не вошел даже в пятерку.
А вот Минск показал результат ниже среднего по стране — всего 321 автомобиль на 1000 человек. Последнее место заняла Гомельская область с показателем 317. Разница между самым автомобильным и самым «пешеходным» регионом составляет почти 100 машин на тысячу жителей.
Но если посмотреть на абсолютные цифры, картина меняется. И в этом случае Минск уже безоговорочный лидер с более чем 640 тысячами автомобилей. На втором месте Минская область (543 700). Затем идут Брестская (493 100), Гомельская (417 500) и Гродненская (405 000) области. Меньше 400 тысяч машин насчитывается только в Витебской (356 000) и Могилевской (334 800) областях.
Отдельного внимания заслуживают электромобили. Благодаря льготам их популярность растет. Только за 2025 год количество таких машин на дорогах увеличилось с 20 700 до 44 700. Больше всего электрокаров зарегистрировано в Минске и Минской области — особенно в Минском районе. Кроме того, все чаще на дорогах Беларуси стали появляться грузовые электромобили. И если у частных лиц за последние четыре года их количество возросло с 2 до 16, то у организаций за этот период отмечается значительный прирост — с 1 до 136, причем 47% грузовых «электричек» от этого числа было приобретено только в 2025 году.