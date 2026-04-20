Белстат сказал, у жителей какого региона Беларуси больше всего машин — это не Минск

Отдельного внимания заслуживают электромобили. Благодаря льготам их популярность растет. Только за 2025 год количество таких машин на дорогах увеличилось с 20 700 до 44 700. Больше всего электрокаров зарегистрировано в Минске и Минской области — особенно в Минском районе. Кроме того, все чаще на дорогах Беларуси стали появляться грузовые электромобили. И если у частных лиц за последние четыре года их количество возросло с 2 до 16, то у организаций за этот период отмечается значительный прирост — с 1 до 136, причем 47% грузовых «электричек» от этого числа было приобретено только в 2025 году.