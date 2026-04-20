Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области выделят субсидии малым производителям молока

На Дону поддержат микропредприятия и ЛПХ, специализирующиеся на производстве молока.

Источник: Комсомольская правда

С 24 апреля 2026 года в Ростовской области начнут отбор получателей субсидии на поддержку производства сырого молока. Новая мера поддержки направлена на стабилизацию ситуации в молочном животноводстве, сообщают донские власти.

На субсидии смогут претендовать малые предприятия и микропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и самозанятые, применяющие налог на доход. Размер выплат планируют рассчитываеть за килограмм реализованного или переработанного молока в пределах фактических затрат.

Ставку утвердили в 5,02 рубля за 1 кг проданного и отгруженного в 2026 году коровьего или козьего молока. Однако сумма не должна превышать фактические затраты.

Чтобы получить поддержку, нужно подтвердить применение НПД справкой о постановке на учет, а также предоставить выписку из похозяйственной книги о ведении деятельности не менее 12 месяцев. Кроме того, необходимо отчитаться о сохранности поголовья, подтвердить объемы реализации. У получателей помощи не должно быть долгов.

Объявление о начале отбора опубликуют на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Консультацию можно получить по телефону +7 (863) 250−98−00 (отдел животноводства).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.