Власти Ростовской области выделят субсидии малым производителям молока

С 24 апреля 2026 года в Ростовской области начнут отбор получателей субсидии на поддержку производства сырого молока. Новая мера поддержки направлена на стабилизацию ситуации в молочном животноводстве, сообщают донские власти.
На субсидии смогут претендовать малые предприятия и микропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и самозанятые, применяющие налог на доход. Размер выплат планируют рассчитываеть за килограмм реализованного или переработанного молока в пределах фактических затрат.
Ставку утвердили в 5,02 рубля за 1 кг проданного и отгруженного в 2026 году коровьего или козьего молока. Однако сумма не должна превышать фактические затраты.
Чтобы получить поддержку, нужно подтвердить применение НПД справкой о постановке на учет, а также предоставить выписку из похозяйственной книги о ведении деятельности не менее 12 месяцев. Кроме того, необходимо отчитаться о сохранности поголовья, подтвердить объемы реализации. У получателей помощи не должно быть долгов.
Объявление о начале отбора опубликуют на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Консультацию можно получить по телефону +7 (863) 250−98−00 (отдел животноводства).
