Глава гордумы Гуково завоевал золото на чемпионате России по пауэрлифтингу

Донской чиновник выжал штангу весом 210 кг и посвятил триумф своей внучке.

Источник: Комсомольская правда

Председатель городской Думы Гуково Борис Трофимов стал победителем чемпионата России по пауэрлифтингу. Престижные соревнования прошли в Ростове в воскресенье, 19 апреля, собрав более 300 атлетов со всей страны. В дисциплине «военный жим лежа» гуковскому спортсмену не нашлось равных.

54-летний атлет успешно прошел допинг-контроль и в третьем подходе взял вес в 210 килограммов. При собственной массе в 145 кг такой результат выглядит по-настоящему впечатляюще.

Борис Трофимов возглавляет депутатский корпус Гуково уже более десяти лет. Год назад он стал дедушкой, поэтому свою победу на турнире решил посвятить внучке Еве.

