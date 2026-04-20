Глава гордумы Гуково завоевал золото на чемпионате России по пауэрлифтингу

Председатель городской Думы Гуково Борис Трофимов стал победителем чемпионата России по пауэрлифтингу. Престижные соревнования прошли в Ростове в воскресенье, 19 апреля, собрав более 300 атлетов со всей страны. В дисциплине «военный жим лежа» гуковскому спортсмену не нашлось равных.
54-летний атлет успешно прошел допинг-контроль и в третьем подходе взял вес в 210 килограммов. При собственной массе в 145 кг такой результат выглядит по-настоящему впечатляюще.
Борис Трофимов возглавляет депутатский корпус Гуково уже более десяти лет. Год назад он стал дедушкой, поэтому свою победу на турнире решил посвятить внучке Еве.
