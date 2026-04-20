В Красноярск привезли спасённого в Туве краснокнижного чёрного аиста

В краевую столицу транспортировали спасённого в Республике Тыва краснокнижного чёрного аиста.
Как рассказали сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей», операцию по спасению провели активисты Тувинского республиканского отделения Русского географического общества под руководством опытного орнитолога Тайганы Мочек.
Ослабленную птицу местные жители нашли в районе целебного источника Тарыс Тере-Хольского кожууна. В честь места своего спасения аист получил имя Тарыс.
Редкую птицу отвезли сначала в Абаканский зоопарк, а после отправили в красноярский «Роев Ручей», где Тарыс будет жить, чтобы в перспективе продолжить свой род. Специалисты парка подберут для него пару — скорее всего это будет самка аиста по кличке Чика, прибывшая в Красноярск из Московского зоопарка в 2024 году.
Сейчас аист находится на карантине, ему предстоит пройти восстановительные мероприятия.