На Ставрополье в первом квартале произвели более 4 тысяч тонн сладостей

«Более 60 предприятий производят около 250 видов кондитерских изделий — сахарных, мучных, шоколадных и других. Крупнейшие производства находятся в Грачевском и Предгорном округах, а также в Невинномысске. Отмечу, что ставропольские сладости очень любят за рубежом, особенно в Азербайджане, Грузии, Китае, Беларуси и Казахстане. За три месяца этого года местные предприятия экспортировали 4,5 тысячи тонн кондитерских изделий на сумму 12,3 миллиона долларов США», — отметил министр экономического развития края Антон Доронин.