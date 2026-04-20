На Ставрополье в первом квартале произвели более 4 тысяч тонн сладостей

Это на более чем 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Свыше 60 предприятий Ставрополья выпустили в I квартале этого года 4,2 тыс. т сладостей, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в правительстве региона. Такому росту способствуют в том числе меры поддержки, оказываемые бизнесу в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Более 60 предприятий производят около 250 видов кондитерских изделий — сахарных, мучных, шоколадных и других. Крупнейшие производства находятся в Грачевском и Предгорном округах, а также в Невинномысске. Отмечу, что ставропольские сладости очень любят за рубежом, особенно в Азербайджане, Грузии, Китае, Беларуси и Казахстане. За три месяца этого года местные предприятия экспортировали 4,5 тысячи тонн кондитерских изделий на сумму 12,3 миллиона долларов США», — отметил министр экономического развития края Антон Доронин.

Пищевая промышленность — один из драйверов роста экономики региона. Всего в отрасли работают 750 производств по 38 видам деятельности. Развиваться предприятиям помогает господдержка, которую можно получить в ходе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

