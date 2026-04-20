Воронежцы выиграли этап Кубка России по ралли-рейдам

Максим Дейкин и Кирилл Изотов победили в столице Калмыкии.

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Элисты собрались свыше ста спортсменов для участия в соревнованиях по авто и мотогонкам.

В первом этапе Кубка России-2026 сражались 23 экипажа, два из которых — воронежские. В классе N2 быстрее всех 441-километровый маршрут преодолели наши земляки Максим Дейкин и Кирилл Изотов.

— Мы были сконцентрированы исключительно на гонке. Только техника, корректная навигация и навыки пилотирования на стабильно высокой скорости, — цитирует Максима Дейкина пресс-служба регионального Минспорта.

Второй воронежский экипаж в составе Леонида Ногина и Юрия Карташова занял десятое место.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский автогонщик завоевал золото на чемпионате России-2025 по ралли-кроссу. Илья Родькин победил в классе «Национальный».