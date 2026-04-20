Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тепличный комбинат Зеленодольского района Татарстана оптимизирует работу

Рабочей группе предприятия окажут поддержку эксперты регионального центра компетенций.

Тепличный комбинат «Майский» имени И. Г. Ганиева, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, оптимизирует рабочие процессы на потоке технического обслуживания теплиц в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.

«Выбор эталонного участка — это старт практической работы по повышению производительности труда. Поток технического обслуживания теплиц имеет свою специфику, и именно здесь мы сможем в реальных условиях отработать инструменты бережливого производства, выявить скрытые потери и построить эффективную модель процесса», — отметили участники рабочей группы.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций уже приступила к анализу выбранного процесса. На данном этапе специалисты проводят хронометраж операций, фиксируют маршруты перемещения персонала, оценивают затраты времени на выполнение регламентных и аварийных работ. Все собранные данные будут использованы для создания карт текущего состояния потока.

По итогам работы на эталонном участке сократят время простоев, оптимизируют маршруты движения персонала и повысят эффективность технического обслуживания. Успешные практики в дальнейшем планируется масштабировать на другие производственные процессы комбината.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.