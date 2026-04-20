Тепличный комбинат Зеленодольского района Татарстана оптимизирует работу

Тепличный комбинат «Майский» имени И. Г. Ганиева, расположенный в Зеленодольском районе Татарстана, оптимизирует рабочие процессы на потоке технического обслуживания теплиц в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.
«Выбор эталонного участка — это старт практической работы по повышению производительности труда. Поток технического обслуживания теплиц имеет свою специфику, и именно здесь мы сможем в реальных условиях отработать инструменты бережливого производства, выявить скрытые потери и построить эффективную модель процесса», — отметили участники рабочей группы.
Рабочая группа предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций уже приступила к анализу выбранного процесса. На данном этапе специалисты проводят хронометраж операций, фиксируют маршруты перемещения персонала, оценивают затраты времени на выполнение регламентных и аварийных работ. Все собранные данные будут использованы для создания карт текущего состояния потока.
По итогам работы на эталонном участке сократят время простоев, оптимизируют маршруты движения персонала и повысят эффективность технического обслуживания. Успешные практики в дальнейшем планируется масштабировать на другие производственные процессы комбината.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.