Об обязательной вакцинации предупредили выезжающих на хадж нижегородцев

Период осуществления паломничества в Саудовскую Аравию намечен с 19 апреля по 18 мая 2026 года.

Жителям Нижнего Новгорода, планирующим поехать на хадж в Саудовскую Аравию, необходимо пройти обязательную вакцинацию. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Медицинские работники подчеркивают, что для оформления визы требуется предъявление международного свидетельства о вакцинации четырехкомпонентным препаратом против менингококковой инфекции. Данная прививка должна быть сделана не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три года до въезда на территорию Королевства Саудовская Аравия (КСА).

Кроме того, настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа и COVID-19, а также актуализировать прививки от дифтерии, столбняка и кори.

Находясь в КСА, нижегородцам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную или кипяченую воду. Следует избегать поездок на верблюдах. Абсолютно недопустимо потребление сырого верблюжьего молока или недостаточно прожаренного мяса верблюда. Ввоз продуктов питания в Саудовскую Аравию ограничен; разрешены только мясные и рыбные консервы, а также продукты в герметичной упаковке, причем в ограниченном количестве.

По возвращении в Нижний Новгород паломникам предстоит пройти 21-дневное медицинское наблюдение.

