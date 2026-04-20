Об обязательной вакцинации предупредили выезжающих на хадж нижегородцев

Жителям Нижнего Новгорода, планирующим поехать на хадж в Саудовскую Аравию, необходимо пройти обязательную вакцинацию. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Период осуществления паломничества намечен с 19 апреля по 18 мая 2026 года.
Медицинские работники подчеркивают, что для оформления визы требуется предъявление международного свидетельства о вакцинации четырехкомпонентным препаратом против менингококковой инфекции. Данная прививка должна быть сделана не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три года до въезда на территорию Королевства Саудовская Аравия (КСА).
Кроме того, настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию против гриппа и COVID-19, а также актуализировать прививки от дифтерии, столбняка и кори.
Находясь в КСА, нижегородцам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную или кипяченую воду. Следует избегать поездок на верблюдах. Абсолютно недопустимо потребление сырого верблюжьего молока или недостаточно прожаренного мяса верблюда. Ввоз продуктов питания в Саудовскую Аравию ограничен; разрешены только мясные и рыбные консервы, а также продукты в герметичной упаковке, причем в ограниченном количестве.
По возвращении в Нижний Новгород паломникам предстоит пройти 21-дневное медицинское наблюдение.
