День селедки, который состоялся 18 апреля на Набережной исторического флота в Калининграде, собрал более 60 тысяч человек. Торжества состоялись 21-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана.
В этом году работали три площадки, сцена, проводили мастер-класс от шеф-поваров, ярмарку, встречи с моряками и ветеранами рыбопромыслового флота, выступали поэты и писатели.
Были доступны для посещения суда, а главным музыкальным событием стало выступление группы «ЛондонParis».
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.