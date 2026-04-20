День селедки собрал в Калининграде более 60 тысяч человек

Праздник провели на набережной Преголи.

День селедки, который состоялся 18 апреля на Набережной исторического флота в Калининграде, собрал более 60 тысяч человек. Торжества состоялись 21-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана.

В этом году работали три площадки, сцена, проводили мастер-класс от шеф-поваров, ярмарку, встречи с моряками и ветеранами рыбопромыслового флота, выступали поэты и писатели.

Были доступны для посещения суда, а главным музыкальным событием стало выступление группы «ЛондонParis».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
