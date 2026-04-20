В Омской области обновят участок трассы Омск — Русская Поляна

Еще один участок дороги Омск — Русская Поляна отремонтируют в Омской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы проведут на территории Русско-Полянского района на участке со 137-го по 142-й км. Дорожникам предстоит устранить места пучинообразования, ликвидировать неровности методом холодной регенерации, а затем уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, на участке укрепят обочины, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки, что существенно повысит безопасность движения. Напомним, ранее специалисты отремонтировали участки дороги Омск — Русская Поляна с 60-го по 61-й км, с 61-го по 68-й км, со 104-го по 109-й и со 142-го по 144-й км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.