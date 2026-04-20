В Японии не зафиксировали утечек радиации после землетрясения

Нарушений на атомных объектах Японии после землетрясения зафиксировано не было, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в X.
«МАГАТЭ было проинформировано Японией о том, что по состоянию на 8:16 UTC (11:16 мск) на ядерных объектах в пострадавших районах не произошло никаких аномалий после сегодняшнего землетрясения магнитудой 7,5 балла и предупреждения о цунами», — говорится в сообщении.
По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в Японии действуют 33 атомных реактора. В январе был перезапущен блок АЭС «Касивадзаки-Карива», которая остановила работу после аварии на «Фукусиме» в 2011 году. Станция находится в префектуре Ниигата, на побережье Японского моря.
20 апреля у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение. Японское метеорологическое агентство оценило его магнитуду в 7,7 балла. Интенсивность на севере острова Хонсю достигла уровня 5+ по принятой в стране семибалльной шкале.
После землетрясения власти объявили угрозу цунами. Префектуры Иватэ, Аомори на острове Хонсю и тихоокеанском побережье Хоккайдо предупредили о волнах до 3 м. Из прибрежных районов начали эвакуацию 170 тыс. человек.
