Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал водоканал Богородска выплатить 1,2 млн за ущерб реке Рязанке

Нарушения выявили во время проверки Росприроднадзора.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону Росприроднадзора в споре с богородским водоканалом и постановил взыскать с предприятия более 1,2 млн рублей за ущерб реке Рязанке. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Проблемы выявили в 2024 году во время внеплановой проверки. Оказалось, что очистные сооружения, работающие с конца 70-х годов, уже не справляются с нагрузкой. Предприятие допускало отклонения от экологических норм: отсутствовали необходимые документы на использование водного объекта, фиксировались нарушения эксплуатации сооружений.

Анализы сточных вод подтвердили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. За это водоканал привлекли к административной ответственности и обязали компенсировать вред, причинённый реке. Однако добровольно платить предприятие отказалось.

В итоге дело дошло до суда. Изучив материалы, суд признал факт ущерба доказанным и обязал МУП «УВКХ» полностью возместить сумму. Решение уже вступило в законную силу.