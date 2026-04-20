Суд обязал водоканал Богородска выплатить 1,2 млн за ущерб реке Рязанке

Арбитражный суд Нижегородской области встал на сторону Росприроднадзора в споре с богородским водоканалом и постановил взыскать с предприятия более 1,2 млн рублей за ущерб реке Рязанке. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.
Проблемы выявили в 2024 году во время внеплановой проверки. Оказалось, что очистные сооружения, работающие с конца 70-х годов, уже не справляются с нагрузкой. Предприятие допускало отклонения от экологических норм: отсутствовали необходимые документы на использование водного объекта, фиксировались нарушения эксплуатации сооружений.
Анализы сточных вод подтвердили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. За это водоканал привлекли к административной ответственности и обязали компенсировать вред, причинённый реке. Однако добровольно платить предприятие отказалось.
В итоге дело дошло до суда. Изучив материалы, суд признал факт ущерба доказанным и обязал МУП «УВКХ» полностью возместить сумму. Решение уже вступило в законную силу.