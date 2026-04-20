В четырех муниципалитетах Красноярского края появятся спортивные объекты

В поселках Козулька и Центральном Идринско-Краснотуранского муниципального округа, а также в Минусинске в новых крытых каркасных сооружениях появятся комплексные площадки для подвижных игр. В Назарове будет обустроена хоккейная площадка. Специалисты уже занимаются подготовкой документации для проведения конкурсов по выбору подрядчиков, которые приступят к строительству объектов.