В четырех муниципалитетах Красноярского края появятся спортивные объекты

Спортивные объекты построят в этом году в четырех муниципалитетах Красноярского края благодаря субсидии, сообщили в региональном министерстве спорта. Создание условий для занятий физической культурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
В поселках Козулька и Центральном Идринско-Краснотуранского муниципального округа, а также в Минусинске в новых крытых каркасных сооружениях появятся комплексные площадки для подвижных игр. В Назарове будет обустроена хоккейная площадка. Специалисты уже занимаются подготовкой документации для проведения конкурсов по выбору подрядчиков, которые приступят к строительству объектов.
Напомним, за последние пять лет в регионе построено и успешно функционирует 16 крытых сооружений. Такие объекты пользуются популярностью у муниципалитетов благодаря ряду преимуществ: небольшие сроки возведения, доступные эксплуатационные расходы и всесезонное использование. В новых спорткомплексах открываются секции и отделения спортивных школ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.