Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и обратно через Иран

Ситуацию на Ближнем Востоке продолжают отслеживать, а решение могут пересмотреть.

Источник: Клопс.ru

Для российских авиакомпаний отменили ограничения на полёты в ОАЭ и обратно, а также на транзит через воздушное пространство Ирана. Об этом в телеграм-канале Росавиации пишут в понедельник, 20 марта.

Решение приняли с учётом позиции Минтранса и МИД России. В ведомстве уточнили, что транзитные рейсы и полёты в аэропорты Ирана нужно выполнять «с неукоснительным соблюдением всех рекомендаций авиавластей» республики.

«Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полёты авиакомпаний России в этом регионе», — говорится в сообщении.

Ограничения на полёты в страны Персидского залива, в том числе в ОАЭ, ввели после начала конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые российские авиакомпании, впрочем, продолжали продавать билеты на отменённые рейсы.

