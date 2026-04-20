«Герофарм» запускает масштабную программу по изучению проблемы лишнего веса

По словам Родионова, еще пять лет назад абсолютное большинство людей не признавали ожирение и избыточный вес медицинской проблемой, которая несет большие риски для жизни. Сегодня же становится понятно, что ожирение не просто снижает качество жизни, но и является основой для развития серьезных патологий, связанных с сахарным диабетом, репродуктивным здоровьем, онкологическими заболеваниями и другим. Однако на сегодняшний день данных, которые позволили бы реально оценить проблему с ожирением в России, крайне мало.