«Герофарм» запускает масштабную программу по изучению проблемы лишнего веса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Компания «Герофарм» запускает первую в России масштабную научно-просветительскую программу «Орбита», направленную на изучение проблем ожирения у взрослого населения. Ее результаты позволят разработать новые подходы к терапии избыточной массы тела на основе данных клинической практики, сообщил генеральный директор компании Петр Родионов во время пресс-конференции на XXXIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство».
«Орбита» — это системная работа на годы вперед. Мы обеспокоены ситуацией в настоящем и стремимся изменить будущее. Управляя метаболическим здоровьем на ранних этапах, мы можем предотвратить развитие тяжелых заболеваний и дать возможность людям жить активно долгие годы. В этом и есть ответственность бизнеса перед обществом — создавать не только лекарства, но и знания, которые помогают жить более качественно", — сказал он.
По словам Родионова, еще пять лет назад абсолютное большинство людей не признавали ожирение и избыточный вес медицинской проблемой, которая несет большие риски для жизни. Сегодня же становится понятно, что ожирение не просто снижает качество жизни, но и является основой для развития серьезных патологий, связанных с сахарным диабетом, репродуктивным здоровьем, онкологическими заболеваниями и другим. Однако на сегодняшний день данных, которые позволили бы реально оценить проблему с ожирением в России, крайне мало.
«Орбита» объединит пациентов и специалистов со всей страны, и мы впервые сможем ответить на вопросы, которые годами оставались без ответа. Партнерство с «Герофарм» в реализации программы имеет огромное значение для достижения общих целей", — сказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Программа «Орбита» будет запущена в июне 2026 года. В ней примут участие пациенты из восьми федеральных округов России. Она будет включать несколько клинических исследований. Первое из них под названием «ЮПИТЕР», разработанное совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний, позволит понять сложившуюся клиническую практику, узнать, что пациентам известно о проблеме и как диагноз влияет на репродуктивное здоровье, а также оценить приверженность терапии современными препаратами.
«Борьба с ожирением — многоуровневая и междисциплинарная задача, требующая значительных инвестиций. Сегодня существуют различные подходы к лечению этого заболевания — хирургические методы, лекарственная терапия, изменение образа жизни. Задача системы здравоохранения — определить максимально эффективные и персонализированные стратегии для различных групп пациентов. Комплексные исследования, подобные программе “Орбита”, позволяют получить реальные клинические данные, необходимые для выбора эффективной тактики ведения пациентов и выработки обоснованных подходов к их лечению», — сказал генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский.
Как рассказали в пресс-службе компании «Герофарм», по данным Минздрава РФ, около 25% россиян страдают ожирением. Ежегодно этот диагноз впервые ставится 500 тыс. пациентов в России. Многие случаи остаются недиагностированными: избыточный вес может иметь до трети населения страны.
«Орбита» — первая в России масштабная научно-исследовательская программа, которая комплексно изучит ожирение с учетом медицинских, социальных и экономических аспектов. Исследование поможет получить новые данные, разработать новые стандарты лечения, образовательные и профилактические программы специально для пациентов из России без использования западных данных и независимо от поставок зарубежных препаратов.