В кубанской станице Староминской благоустроят общественную территорию

Общественную территорию благоустроят в центральной части станицы Староминской Краснодарского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
«В апреле определился исполнитель работ по благоустройству территории площадью около 1,2 гектара в центре одной из крупнейших станиц Кубани с населением более 30 тысяч человек. Подрядчик уже приступил к работам и на объекте проводит демонтаж устаревших покрытий. Завершение работ намечено на третий квартал текущего года», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.
Проект предусматривает создание удобных пешеходных зон с новым плиточным покрытием, установку скамеек и урн, а также устройство современного уличного освещения. Кроме того, запланирована установка четырех остановочных павильонов, а также ограждающих конструкций — для пешеходов и на парковках. На финальной стадии благоустройства при наступлении подходящих погодных условий на территории высадят деревья и разобьют газоны.
Всего в 2026 году в крае благоустроят 124 общественных пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.