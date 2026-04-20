В кубанской станице Староминской благоустроят общественную территорию

«В апреле определился исполнитель работ по благоустройству территории площадью около 1,2 гектара в центре одной из крупнейших станиц Кубани с населением более 30 тысяч человек. Подрядчик уже приступил к работам и на объекте проводит демонтаж устаревших покрытий. Завершение работ намечено на третий квартал текущего года», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.