Дрейфовавший по Оке жилой дом причалил в районе затона Калинина

Ранее необычный объект был замечен очевидцами в районе загородного отеля «Чайка», после чего спасатели обнаружили его в затоне Бабинский. По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, за время «путешествия» дома сигналов о помощи от людей не поступало, а само строение переместилось примерно на два километра ниже по течению.