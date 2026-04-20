Дрейфовавший по Оке жилой дом причалил в районе затона Калинина

Необычное строение преодолело по реке около двух километров и наконец остановилось ниже по течению.

Жилой дом, который в течение двух дней дрейфовал по реке Оке под Нижним Новгородом, нашел пристанище. Об этом сообщили журналисты телепрограммы «Кстати…», отметив, что строение остановилось в районе затона Калинина.

Ранее необычный объект был замечен очевидцами в районе загородного отеля «Чайка», после чего спасатели обнаружили его в затоне Бабинский. По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, за время «путешествия» дома сигналов о помощи от людей не поступало, а само строение переместилось примерно на два километра ниже по течению.