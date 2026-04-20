В Волгоград прибыли эндокринологи Минздрава для обследования диабетиков

В Волгоград впервые прибыл мобильный комплекс НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Как сообщили в облкомздраве, передвижная клиника эндокринологии начала работу с сегодняшнего дня, 20 апреля. Диамобиль будет функционировать на базе регионального эндокринологического центра областной клинической больницы № 1 до 29 апреля. Здесь московские врачи проведут клинико-эпидемиологический мониторинг сахарного диабета, осмотрят взрослых и детей из Волгограда и района области, а также исследуют антитела у здоровых детей из семей с диабетом 1 типа для раннего выявления рисков.