Коллектор у Филинской бухты готов на 90 процентов

Филинский коллектор готов на 90 процентов, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области. Пропускная способность его составит около 24 тыс. м³ в сутки.
Коллектор обеспечит подключение будущего детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте к очистным сооружениям в Пионерском. К централизованным сетям водоотведения смогут подключиться и переподключиться тысячи домов в поселках Приморье, Лесное, Отрадное, Майский, Зори.
Уже построены канализационные сети протяженностью около 21 км, смонтировано технологическое и насосное оборудование для канализационно-насосных станций. Ведутся работы по благоустройству территорий и станций.
Работы полностью завершат в этом году.