Как распознать ишемическую болезнь сердца, рассказал врач Лопатин

Волгоградцам, которые беспокоятся о здоровье сердца, стоит прислушаться к мнению местного эксперта. Профессор Волгоградского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, кардиолог Юрий Лопатин предупредил: ишемическая болезнь сердца в 80% случаев становится причиной внезапной смерти среди россиян. При этом она может никак не проявляться.
В группу высокого риска входят те, кто уже перенес инфаркт, страдает сердечной недостаточностью или тяжелыми аритмиями. Среди факторов, которые повышают вероятность развития болезни, профессор назвал гипертонию, высокий холестерин, курение, низкую физическую активность и хронический стресс, — пишет РИА.
Отдельное внимание кардиолог уделил проблеме лишнего веса. Сегодня около 25% взрослых россиян имеют ожирение, а 62% — избыточную массу тела. Оба показателя существенно увеличивают нагрузку на сердце и сосуды. Еще один важный сигнал — семейный анамнез. Если у близких родственников в относительно молодом возрасте были сердечно-сосудистые заболевания или случаи внезапной гибели, это повод пройти обследование. Даже если никаких жалоб на здоровье пока нет.
Волгоградцам, которые попадают в одну из перечисленных групп, имеет смысл запланировать визит к кардиологу. Простая диагностика может спасти жизнь.
