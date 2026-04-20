В Воронеже умер академик Валентин Иевлев

Накануне в Воронеже скончался заведующий кафедрой материаловедения и индустрии наносистем ВГУ, академик РАН Валентин Иевлев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Уроженец села Пригородки Усманского района Воронежской (а ныне Липецкой) в 1961 году окончил физический факультет ВГУ и на протяжении всей жизни не прерывал связь с вузом.
С 1977 по 1983 год был деканом физико-технического факультета ВГТУ, с 2008 года — основатель и заведующий кафедрой материаловедения и индустрии наносистем ВГУ. С 2013 года заведовал кафедрой междисциплинарного материаловедения факультета наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова.
В рамках признанной научной школы В. М. Иевлева подготовлены пять докторов наук и 34 кандидата наук. Валентин Михайлович подготовил свыше 660 научных публикаций, в том числе пять монографий, восемь учебных пособий и десять авторских свидетельств и патентов.