В больнице Бийска Алтайского края открыли новое отделение реабилитации

Новое отделение медицинской реабилитации открыли на базе центральной городской больницы Бийска Алтайского края в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем канале в национальном мессенджере.
Для создания отделения в медучреждении отремонтировали помещения. Специалисты заменили коммуникации и сантехнику, выполнили отделочные работы, установили новые двери и мебель, а также оборудовали кнопки для вызова медиков возле каждой кровати. Кроме того, установили комплекс реабилитационного оборудования. Отделение рассчитано на 15 пациентов. Там будут оказывать помощь людям с нарушениями центральной нервной системы, в том числе перенесшим инсульт или тяжелые травмы.
Отметим, в Алтайском крае функционируют 15 реабилитационных отделений в стационарах, 10 — в дневных стационарах и 16 — в поликлиниках. Также запущен пилотный проект по реабилитации на дому с использованием телемедицинских консультаций. За год такую помощь по разным специализациям получили около 27 тыс. жителей региона.
По словам Томенко, работа по развитию системы медицинской реабилитации в крае будет продолжена. В текущем году, в том числе при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», планируют обеспечить всем необходимым для реабилитации больницу скорой медицинской помощи и поликлинику № 3 в Барнауле.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.