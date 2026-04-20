В больнице Бийска Алтайского края открыли новое отделение реабилитации

Для создания отделения в медучреждении отремонтировали помещения. Специалисты заменили коммуникации и сантехнику, выполнили отделочные работы, установили новые двери и мебель, а также оборудовали кнопки для вызова медиков возле каждой кровати. Кроме того, установили комплекс реабилитационного оборудования. Отделение рассчитано на 15 пациентов. Там будут оказывать помощь людям с нарушениями центральной нервной системы, в том числе перенесшим инсульт или тяжелые травмы.