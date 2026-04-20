На улицы Екатеринбурга выходят спасатели на мотоциклах

В Екатеринбурге на дежурство заступили мотогруппы.

Источник: МЧС РФ

Начиная с 20 апреля на улицах Екатеринбурга работают мобильные мотогруппы спасателей. Они находятся в подразделениях Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.

— Мотоциклы не стоят в пробках и с легкостью маневрируют. Выезжают всегда в паре: первый — с гидравлическим инструментом для резки металла. Второй — со средствами пожаротушения, — сказано в сообщении.

В общей сложности у пожарных четыре мотоцикла. Они могут потушить возгорание, оказать первую помощь, прибыть на место ДТП и спасли уральцев.

Мотогруппы быстрее оказываются на месте ЧП. Специалисты оперативно начнут бороться с последствиями стихии. В прошлом сезоне свердловские мотогруппы совершили 240 выездов на пожары и ДТП.