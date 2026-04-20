Нижегородцам напомнили о необходимости прививки для выезда на хадж

Нижегородцам рассказали, какие прививки нужно сделать для поездки на хадж.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам рассказали, какие прививки нужно сделать для поездки на хадж. Рекомендации опубликовал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Выезд паломников в Саудовскую Аравию запланирован с 19 апреля по 18 мая. Для получения визы необходим международный сертификат о вакцинации от менингококка. Прививка делается не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до въезда.

Кроме того, специалисты советуют вакцинироваться от гриппа и COVID-19, а также обновить прививки против дифтерии, столбняка и кори. Во время поездки рекомендуется пить только бутилированную или кипяченую воду и не употреблять плохо прожаренное верблюжье мясо.

После возвращения в Россию паломников ждет 21 день медицинского наблюдения.

Напомним, нижегородский инфекционист Данила Пименов рассказал о защите от мышиной лихорадки на даче.