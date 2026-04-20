Волчица служит в пункте пропуска на границе Беларуси

Как рассказала старший инспектор службы собак Лидского погранотряда Ольга Островская, вольфхунд отличается от обычных собак не только внешним видом, но и повадками. Пока другие псы спешат обнюхать человека или облаять его, Стелла смотрит спокойно, серьезно и уверенно — почти как человек. У таких собак действительно высокий интеллект, близкий к человеческому. Именно поэтому дрессировать их сложнее, чем обычных служебных собак.