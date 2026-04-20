Звездопад Лириды в апреле 2026 года: дата, время, условия для наблюдения, пик потока

В апреле 2026 года пройдет первый весенний звездопад — метеорный поток Лириды. Это один из самых древних известных человечеству звездопадов, который ежегодно радует любителей астрономии. Для его наблюдения не нужны специальные приспособления, достаточно взглянуть на предрассветное небо. Что такое звездопад Лириды, когда и где его можно наблюдать в апреле 2026 года — в материале «Газеты.Ru».

Что такое звездопад Лириды.

Звездопадом или метеорным потоком называют явление, при котором множество метеоров входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки света, эффект «падающих звезд». У большинства метеорных потоков, как правило, кометное происхождение, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев. Звездопады проходят ежедневно, но наиболее заметные из них — лишь несколько раз в год.

Лириды — один из старейших наблюдаемых метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, и следующий ее прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет — в 2276 году. Первое упоминание о Лиридах датировано 687 годом до нашей эры.

Лириды — не самый мощный, но заметный звездопад — его метеоры достаточно быстрые, они движутся со скоростью 49 км/с.

Как пояснила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, люди наблюдают Лириды свыше 2500 лет, но они были значительно активнее, чем сейчас.

Когда и где наблюдать звездопад Лириды в 2026 году.

Наблюдать метеорный поток Лириды можно с 15 по 30 апреля. Лириды активны во второй половине апреля, их радиант находится в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги.

По словам Людмилы Кошман, радиант Лирид поднимется высоко над горизонтом в 05:00 мск, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро. В это время любители загадывать желание на падающую звезду смогут увидеть до 18 метеоров в час в зените.

Условия для наблюдения Лирид в 2026 году сложатся благоприятные. Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным для предрассветного максимума.

В средних северных широтах Лириды можно начинать искать примерно после 22:30 по местному времени, а в средних южных широтах — после полуночи.

Где в России будет виден звездопад Лириды.

Лириды лучше всего видны в Северном полушарии: здесь радиант потока (созвездие Лира) к рассвету поднимается высоко над горизонтом, а в Южном — он появляется позже и остается низко у горизонта всю ночь.

«На территории России метеорный поток Лириды можно наблюдать во всех регионах нашей страны. Наилучшие условия сложатся в регионах с ясной, безоблачной погодой в ночи максимума», — отметила Людмила Кошман.

Как наблюдать звездопад Лириды.

Для наблюдения за звездопадом не нужно никакого специального оборудования — ни телескопа, ни бинокля. Главный инструмент у вас уже есть: это ваши глаза.

Чтобы увидеть как можно больше «падающих звезд» и получить удовольствие от ночного неба, достаточно соблюдать несколько простых правил.

* Выберите правильное время. Лучше всего наблюдать метеорный поток после полуночи и до рассвета — именно тогда радиант (точка вылета метеоров) поднимается выше всего, а Земля «встречает» метеороидный рой.



* Уйдите от городских огней. Вдали от фонарей и окон, в поле или в лесу, вы увидите в несколько раз больше метеоров. Не забудьте дать глазам 20−30 минут, чтобы привыкнуть к темноте — за это время зрение адаптируется, и даже слабые вспышки станут заметны.



* Не смотрите прямо на радиант. Метеоры могут появиться в любой точке неба. Лучше охватывать взглядом участок на 30−45 градусов от радианта или просто лечь на спину и смотреть в зенит.



* Оденьтесь по погоде. Ночи бывают прохладными, особенно если вы лежите неподвижно. Возьмите плед, теплую куртку, а лучше — раскладной стул или шезлонг, чтобы шея не затекала.



* Используйте красный фонарик. Обычный свет сбивает ночное зрение. Чтобы подсветить карту звездного неба или телефон, оберните фонарик красной тканью или включите на смартфоне ночной режим — так глаза быстрее восстановятся после просмотра.



* Не смотрите в телефон. Яркий экран мгновенно разрушает темновую адаптацию. Если нужно проверить время или найти созвездие, сделайте это с минимальной яркостью и не задерживайтесь.



* Захватите горячий чай и перекус. Долгое наблюдение требует энергии, а теплый напиток поможет согреться и сделает процесс еще уютнее.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться звездопадом в полной мере и, возможно, заметите даже те метеоры, которые обычно ускользают от нетерпеливого взгляда.

Какие еще явления можно увидеть на небе весной и летом 2026.

Май будет богат на астрономические события — нас ждут сразу два полнолуния, 1 и 31 мая. В начале мая будет еще один звездопад — пик Эта-Акварид. А в теплые августовские ночи пройдет один из самых заметных метеорных потоков Персеид.

12 августа станет главным астроднем года.

Рано утром, до восхода Солнца, произойдет парад шести планет — Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна, а днем — полное солнечное затмение, которое будет видно в Гренландии, Исландии, Португалии и Испании. Частичная фаза затмения будет доступна жителям севера и северо-запада России.