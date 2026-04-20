В Ростовской области обсуждают способ преобразования технической воды в питьевую

Донские специалисты предложили способ преобразования технической воды.

Источник: Комсомольская правда

На одном из предприятий Ростовской области разработали способ преобразования технической воды в питьевую. Производственные и научно-исследовательские площадки организации посетили первый замгубернатора Владимир Ревенко, глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная и заместитель гендиректора по производству ГУП «УРСВ».

Технологии, позволяющие преобразовывать техническую воду в питьевую, открывают новые перспективы для улучшения экологии и повышения качества жизни в регионе.

Теперь власти и специалисты планируют совместно выработать меры по снижению содержания примесей в технической воде, в том числе, на очистных сооружениях в Новошахтинске, где сейчас ведется работа.

— 36-летний опыт и научно-технический потенциал предприятия открывают новые возможности для улучшения качества питьевой воды. Мы заинтересованы в том, чтобы передовые решения были тщательно изучены и, по возможности, внедрены, — подчеркнул Владимир Ревенко.

